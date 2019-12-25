Из Петербурга вернули в Португалию более четырех тонн рыбных консервов

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора вернули в Португалию более 4 тонн рыбных консервов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В порт из Португалии прибыли более 2,2 тонн сардин и около 1,8 тонн тунца. Все прибыло в виде консервов. Продукция направлялась в адрес компании в Москве.
Во время проверки специалисты не обнаружили ветеринарного сертификата на продукцию и разрешения на ввоз. Сотрудники Россельхознадзора оформили акт о возврате партии.
В Роскачестве рассказали, как выбрать рыбные консервы.
Фото: pixabay
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