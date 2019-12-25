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Из Петербурга вернули в Португалию более четырех тонн рыбных консервов
Сегодня, 16:31
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nastya960

Из Петербурга вернули в Португалию более четырех тонн рыбных консервов

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Продукция не имела ветеринарного сертификата.

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора вернули в Португалию более 4 тонн рыбных консервов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В порт из Португалии прибыли более 2,2 тонн сардин и около 1,8 тонн тунца. Все прибыло в виде консервов. Продукция направлялась в адрес компании в Москве. 

Во время проверки специалисты не обнаружили ветеринарного сертификата на продукцию и разрешения на ввоз. Сотрудники Россельхознадзора оформили акт о возврате партии.

В Роскачестве рассказали, как выбрать рыбные консервы.

Фото: pixabay

Теги: консервы, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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