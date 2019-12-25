В Роскачестве рассказали, как выбрать рыбные консервы

В первую очередь нужно ознакомиться с данными на этикетке.

Эксперты Роскачества дали рекомендации по правильному выбору вкусных рыбных консервов. Подробная информация опубликована на сайте организации.

В первую очередь нужно ознакомиться с данными на этикетке, там должны быть указаны дата и место производства, код товара, состав, название производителя и самого продукта, масса, данные пищевой и энергетической ценности и, конечно, срок годности.

Консервы из горбуши лучше приобретать те, которые изготовлены на Дальнем Востоке в период с июля по октябрь (интенсивная ловля лососевых). Для консервов из сельди лучший период: с октября по декабрь.

Не стоит покупать консервы во вздутых банках, после вскрытия не стоит есть рыбу, если есть кислый запах и вкус. Если в банке много воды или есть потемнение, тоже не стоит употреблять эти консервы в пищу.

Ранее Роскачество обнаружило в консервах печени трески видовую подмену.

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