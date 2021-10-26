Из Петербурга в Великий Новгород открыли две туристические программы на электричках

В кассах вокзала можно приобрести электронную карту, которая позволит посещать музеи и экскурсии, а также получать выгодные предложения, скидки и другие привилегии от партнеров.

Из Петербурга в Великий Новгород запустили туристическую "Карту гостя Руси Новгородской". Она будет действовать в дополнение к запущенной 30 апреля программе "Экскурсионный Новгород". Об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в пресс-службе СЗППК.

В кассах вокзала можно приобрести электронную карту, которая позволит посещать музеи и экскурсии, а также получать выгодные предложения, скидки и другие привилегии от партнеров. В пресс-службе добавили, что в комплекте есть путеводитель на русском и английском языках с информацией о самых интересных достопримечательностях Новгородской области.

Напомним, что программа "Экскурсионный Новгород" включает абонементы, благодаря которым можно добраться до Новгорода и принять участие в пешеходной групповой экскурсии "Жемчужина Великого Новгорода".

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Фото: Piter.tv