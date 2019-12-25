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Прокуратура проводит проверку после задержки "Ласточки" на 5 часов
Сегодня, 11:28
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Прокуратура проводит проверку после задержки "Ласточки" на 5 часов

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Пассажиры прибыли в Петербург в пятом часу утра вместо полуночи.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после пятичасовой задержки скоростного поезда "Ласточка" из Петрозаводска в Петербург.

Поезд застрял 10 апреля на перегоне Ладва -Токари. По предварительным данным, задержка произошла из-за технической неисправности тормозной системы электропоезда. В итоге "Ласточка" прибыла в Северную столицу на Ладожский вокзал глубокой ночью — в 04:30. Пассажирам предоставили бесплатный автобусный трансфер по 4 маршрутам. Им воспользовались 97 пассажиров

Прокуратура оценит техническое состояние поезда. 

Напомним, на время ремонта станции метро "Ладожская" пассажиров будут направлять на другие вокзалы. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержка поезда, ласточка, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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