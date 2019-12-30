Из Петербурга в Сибирь отправили 235 тысяч американских икринок форели 

Специалисты проверили все ветеринарные сопроводительные документы.

В понедельник, 27 января, из Пулково отправили в Сибирь 235 тысяч американских икринок форели. Об этом сообщает прес-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз отправится на одно из предприятий Красноярского края. Сотрудники ведомства проверили все необходимые документы. Отмечается, что никаких нарушений у партии нет.

Известно, что икринки прилетели из рыбного хозяйства, которое находится в городе Бонни Лейк, штат Вашингтон, США.

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Фото:пресс-служба Россельхознадзора