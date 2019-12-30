В морском порту Петербурга задержали индийский виноград с пупариями

Зараженные мухой-горбаткой ягоды не пустили в город.

Инспекторы Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям задержали в морском порту Северной столицы более 18 тонн свежего винограда из Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Карантинный фитосанитарный контроль ягод позволил выявить в них живых насекомых в стадии пупариев, иными словами, куколок. Вредители оказались многоядной мухой-горбаткой – карантинным объектом. Зараженный виноград не допустили для ввоза в город.

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