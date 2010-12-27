Из Петербурга в США пытались вывести древний топор и советскую медаль

Оба предмета являются культурными ценностями.

Сотрудники Пулковской таможни пресекли попытку вывезти в США древний топор и советскую медаль. Оба предмета являются культурными ценностями, сообщила 15 июля пресс-служба северо-западного таможенного управления.

Тесло топора, вероятно, создано в середине второго тысячелетия до н.э. в Северном Кавказе или Северном Причерноморье.

Медаль "За трудовое отличие" учредил президиум верховного совета СССР в 1938 году. Ее вручали за ударный труд и прогрессивные показатели в развитии научно-технических отраслях, а также в области культуры.

Против отправителей посылок возбудили административные дела и начали расследования.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в парке Горького появилась пятиметровая фигура певца Эда Ширана. Британец даст в России первый стадионный концерт.

Фото: пресс-служба северо-западного таможенного управления