В парке Горького появилась пятиметровая фигура певца Эда Ширана

Британец даст в России первый стадионный концерт.

В московском парке Горького появилась пятиметровая фигура британского музыканта Эда Ширана. Инсталляцию установили представители сервиса "Яндекс. Музыка" при участии Warner Music Russia. Все желающие могут сфотографироваться с певцом и написать свое послание прямо на нем. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Установка пятиметрового Ширана является рекламой стадионного концерта, который певец даст впервые в России. Он состоится на стадионе "Открытая Арена" и станет одним из главных событий текущего лета.

В июне этого года британец выпустил четвертый студийный альбом. В его записи принимали участие Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Эминем, 50 Cent, Карди Би, Крис Стэплтон, Young Thug и Bruno Mars.

Ранее мы писали, что Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Donʼt Care.

Фото: park-gorkogo.com