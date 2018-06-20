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К 2025 году из Петербурга в Лаппеенранту запустят электричку
Сегодня, 12:54
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Alena_Zinovieva

К 2025 году из Петербурга в Лаппеенранту запустят электричку

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Сейчас рассматривается возможность установки пропускного пункта в Светогорске и Иматре.

Из Петербурга в финскую Лаппеенранту можно будет добраться на электричке. Об этом сообщает "Коммерсант".

Новый вид транспорта планируют запустить к 2025 году. В настоящий момент рассматривается возможность установки пропускного пункта в Светогорске и Иматре. Электричка будет следовать из Петербурга в Лаппеенранту через Выборг, Каменногорск, Светогорск и Иматру. Ожидается, что пассажиропоток в этом направлении составит более одного миллиона человек в год.

Только финская сторона планирует вложить в проект 85 млн евро. Эта сумма включает модернизацию пункта пропуска и станций в Иматре и Лаппеенранте.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся новые трамваи с  Wi-Fi и системой видеонаблюдения.

Фото: pixabay.com

Теги: лаппеенранта, петербург финляндия, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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