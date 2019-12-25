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Из Петербурга в Калининградскую область улетел тигровый питон
Сегодня, 13:01
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nadezhda_sib

Из Петербурга в Калининградскую область улетел тигровый питон

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Возраст змеи составляет один год.

Специалисты провели ветеринарный контроль тигрового питона по кличке Эль, который отправился из Петербурга в Калининградскую область. Вместе с ним вылетел сопровождающий.

Как рассказала пресс-служба территориального Россельхознадзора, годовалый питон находился в грузовом терминале Пулково. Нарушений выявлено не было. 

Змеи этого вида распространены в Южной и Юго-Восточной Азии и отмечаются крупными размерами до 4,6 метров в длину. 

Ранее почти 20 тонн подозрительной кильки из Белоруссии не пустили в Петербург. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

Теги: питон, пулково, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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