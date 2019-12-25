Почти 20 тонн подозрительной кильки из Белоруссии не пустили в Петербург

Россельхознадзор запретил перемещение кильки и вернул груз назад в Белоруссию.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что Россельхознадзор пресекли перемещение через российско-белорусскую границу почти 20 тонн подозрительной кильки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Груз "задержали" в деревне Долосцы, которая расположена в Псковской области. В ведомстве отметили, что сотрудники выявили нарушения ветеринарного законодательства при перемещении 19,8 тонн мороженой кильки. Мороженную кильку планировали переправить в Петербург.

Как оказалось, информация о предприятии-производителе и дате выработки кильки не соответствовала действительности. Более того, деятельность производителя не соответствовала грузу.

В итоге Россельхознадзор запретил перемещение кильки и вернул груз назад в Белоруссию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург прибыли 16 шмелиных ульев.

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