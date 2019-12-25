Поезда из Петербурга в Калининград теперь будут отправляться с Витебского вокзала

Поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров.

Изменилось не только расписание поездов № 80/79 сообщением между Санкт-Петербургом и Калининградом, но и вокзал отправления и прибытия.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), с 15 декабря поезда будут отправляться и прибывать с Витебского вокзала по следующему расписанию:

– из Калининграда – в 07:25

– из Санкт-Петербурга – в 18:06

Поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек.

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Фото: ОЖД