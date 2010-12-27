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Самолеты из Петербурга в Калининград будут летать дважды в день
Сегодня, 10:03
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Alena_Zinovieva
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Самолеты из Петербурга в Калининград будут летать дважды в день

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Правда, этот рейс будет временным.

В направлении "Петербург-Калининград" запустили еще один рейс. Теперь самолеты в эту сторону будут летать дважды в день. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу "Уральских авиалиний".

Однако рейс У6-53/54 будет временным. Дополнительные перелеты из Петербурга в Калининград будут действовать с 10 августа по 7 сентября. На новом рейсе действуют субсидированные тарифы. Поэтому полет в одну сторону обойдется от трех тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 10 августа появится новый трамвай "Метелица".

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: дополнительный рейс , из петербурга в калининград
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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