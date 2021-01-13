Из Петербурга в Екатеринбург можно будет доехать на автомобиле за 17,5 часов

Ранее время в пути составляло 30 часов.

Стало известно, что время в пути из Петербурга в Екатеринбург сократится с 30 часов до 17,5 часа после расширения дороги. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграме.

Хуснуллин написал, что "расширят 1900 км дорог маршрута Европа — Западный Китай до четырех полос". Он добавил, что сейчас полным ходом идет развитие транспортных коридоров. За 3,5 года предполагается реализовать проект на более чем 1600 километров дорог. Магистраль "Запал-восток" соединит Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган.

Отмечается, что в дальнейшем планируют проложить маршрут до Омска и Новосибирска с выходом в Иркутск, Улан-Удэ и Читу на Монголию и Китай.

Ранее в этом году начнут закладывать дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы. На новой дороге будут пешеходные переходы, фонари, тротуары и даже велодорожка для любителей спорта.

Фото: piter.tv

