Из Петербурга в Царское Село отправился первый поезд открывший эру железных дорог

Смольный напомнил о начале железнодорожной эпохи в России 188 лет назад.

Ровно 188 лет исполнилось со дня открытия первой железной дороги в России. 11 ноября 1837 года от перрона на Загородном проспекте, где сейчас расположен Витебский вокзал, отправился первый поезд, соединивший Санкт-Петербург и Царское Село. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это событие стало началом новой эпохи в отечественном транспорте. Россия вошла в число первых стран Европы, где было запущено движение на паровой тяге. Появление железной дороги дало мощный импульс развитию промышленности, торговли и инженерных технологий, а также стало важным шагом в формировании современной транспортной системы страны.

В конце XIX и начале XX века железнодорожная сеть России стремительно расширялась. Ключевым достижением того времени стало строительство Транссибирской магистрали — самой протяжённой железной дороги в мире, связавшей западные и восточные регионы страны.

За девять месяцев 2025 года электропоездами тактового движения перевезено почти тридцать миллионов пассажиров. Петербуржцы получили возможность быстрее добираться до Ораниенбаума, Красного Села, Мельничного ручья и Сестрорецка. В августе у "Лахта-центра" открылся новый остановочный пункт "Новая Лахта", а осенью там начал курсировать современный отечественный электропоезд ЭП2ДМ.

Ранее сообщалось, что Октябрьская железная дорога показала рост перевозок на 3,8% с января по сентябрь.

Фото: Piter.TV