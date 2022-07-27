Из Петербурга в Бразилию запустят новую морскую линию уже в декабре

Два контейнеровоза свяжут Петербург и крупнейшие порты Бразилии в декабре.

Транспортная группа FESCO намерена в декабре запустить регулярную морскую линию между Санкт-Петербургом и портами Бразилии. Об этом сообщает портал Infranews.

Маршрут пройдет по направлению Санкт-Петербург — Сантос — Паранагуа — Итапоа — Рио-Гранде — Санкт-Петербург. Для обслуживания линии будут задействованы два контейнеровоза вместимостью 1,7 тыс. TEU каждый.

По информации компании, открытие маршрута позволит расширить экспортные возможности российских предприятий и упростить логистику поставок в страны Латинской Америки. Новый сервис рассчитан на регулярные рейсы и станет частью стратегии развития морских перевозок FESCO.

