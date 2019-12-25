Из Петербурга отправились первые в этом зимнем сезоне "Лыжные стрелы"

Спортсменов доставили в пункты назначения бесплатно.

Сегодня, 18 декабря, из Петербурга отправились первые "Лыжные стрелы". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту.

Электрички направились в Шапки, Орехово и Токсово. Спортивных пассажиров доставили до пунктов назначения бесплатно.

Добавим, что льготные билеты участники программы "Лыжные стрелы" могут получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов города.

Ранее на Piter.tv: в период зимних каникул жители Петербурга смогут прокатиться на ретропоезде "Лахта".

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга