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Из Омской школы госпитализировали сразу 7 учеников
Сегодня, 13:19
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MShaffter

Из Омской школы госпитализировали сразу 7 учеников

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Предполагается, что дети отравились неизвестным веществом.

Из Омской школы в больницу увезли 7 школьников.

ТАСС сообщает, что сегодня, 21 февраля, во время занятий из школы  № 90 Омска госпитализировали 7 учеников. Учащиеся почувствовали себя плохо. В школу приезжало 4 автомобиля "скорой". В больнице детям промыли желудки и стабилизировали их состояние. Сейчас они вне опасности и, вероятно, сегодня будут отпущены домой.

Причины массового отравления не разглашаются, но предположительно у детей отравление неустановленным веществом.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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