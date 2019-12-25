Из Омской школы госпитализировали сразу 7 учеников

Предполагается, что дети отравились неизвестным веществом.

Из Омской школы в больницу увезли 7 школьников.

ТАСС сообщает, что сегодня, 21 февраля, во время занятий из школы № 90 Омска госпитализировали 7 учеников. Учащиеся почувствовали себя плохо. В школу приезжало 4 автомобиля "скорой". В больнице детям промыли желудки и стабилизировали их состояние. Сейчас они вне опасности и, вероятно, сегодня будут отпущены домой.

Причины массового отравления не разглашаются, но предположительно у детей отравление неустановленным веществом.

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Фото: Piter.TV