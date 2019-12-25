Российские моряки отравились химическими веществами на судне во Франции

Один из моряков скончался, трое в тяжелом состоянии в больнице.

На судне, стоящем во Франции, российские моряки получили сильное отравление химикатами.

ТАСС сообщает, что ЧП произошло на судне Fri Dolphin в порту Бреста. С корабля в конце прошлой недели эвакуировали моряков, которые получили сильнейшее отравление веществом для травли вредителей 2,7 тонн кукурузы, которая должна быть доставлена в Великобританию.

На грузовом корабле под Багамским флагом было всего 6 россиян и 1 украинец. 4 россиян отравились. Один из них погиб (42 года). Трое (32, 49 и 56 лет) сейчас в больнице, их состояние стабильное.

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Фото:Instagram/christianesy