Начался перевод плавучего космодрома из США в Россию

Об этом сообщило РИА "Новости".

Стартовала погрузка платформы Odyssey проекта "Морской старт" на корабль под флагом Гонконга. Об этом сообщили на сайте мониторинга движения судов, передает РИА "Новости". Именно так стартовало перебазирование плавучего космодрома из США на Славянский судоремонтный завод в Приморье.

Ранее мы сообщали о том, что Госдепартамент США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. "МС" заберут из порта Лонг-Бич на Дальний Восток.

Пусковая платформа "Морской старт" будет располагаться в России. Законсервированный с 2014 года объект уже подготовили к транспортировке на Дальний Восток. Проект сменил владельца в 2018-м году,

С платформы сняли все иностранное оборудование, созданное в Америке и на Украине. Информационно-связная техника от Boeing и пусковое оборудование от "Южмаша" складированы в порту приписки "Морского старта", который находился в Лонг-Бич.