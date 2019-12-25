В Петербург отправится первый двухэтажный поезд из Мурманска

Отправка назначена на утро 12 октября.

Первый двухэтажный пассажирский поезд маршрута "Мурманск – Петербург" готовится к дебютному отправлению 12 октября. Об этом 9 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Мурманской области.

В 10 утра в понедельник начнется торжественная церемония отправления поезда на железнодорожном вокзале Мурманска. Двухэтажный состав отправится в путь по новому железнодорожному мосту через реку Кола. Этот мост под Мурманском разрушился в июне из-за ремонтных работ, к настоящему моменту его достроили и восстановили, а также ввели в эксплуатацию в конце сентября. Сооружение возвели без промежуточных опор и снабдили системой контроля за движением поездов. Из-за июньского форс-мажора железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось, движение поездов организовали по обходному пути.

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