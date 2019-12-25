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Из Москвы в Петербург проложат веломаршрут протяженностью в тысячу километров
Сегодня, 15:29
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nadezhda_sib

Из Москвы в Петербург проложат веломаршрут протяженностью в тысячу километров

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Сейчас проходит велоэкспедиция.

Из Москвы в Петербург планируют создать веломаршрут длиной более тысячи километров. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма. 

Ранее из столицы стартовала исследовательская экспедиция для трассировки маршрута. Она продлится 16 дней и завершится в Петербурге. В экспедиции принимают участие больше 10 человек. 

В других развитых странах подобные маршруты являются важнейшей частью транспортных систем. Создание обустроенного веломаршрута может стать первым национальным проектом в области туризма. Маршрут пройдет через Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу, Гатчину. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появится 8 километров новых веломаршрутов. 

Фото: Piter.TV

Теги: велосипед, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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