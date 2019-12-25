Из Москвы в Петербург проложат веломаршрут протяженностью в тысячу километров

Сейчас проходит велоэкспедиция.

Из Москвы в Петербург планируют создать веломаршрут длиной более тысячи километров. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Ранее из столицы стартовала исследовательская экспедиция для трассировки маршрута. Она продлится 16 дней и завершится в Петербурге. В экспедиции принимают участие больше 10 человек.

В других развитых странах подобные маршруты являются важнейшей частью транспортных систем. Создание обустроенного веломаршрута может стать первым национальным проектом в области туризма. Маршрут пройдет через Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу, Гатчину.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появится 8 километров новых веломаршрутов.

Фото: Piter.TV