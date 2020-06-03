В Петербурге появится 8 километров новых веломаршрутов

Сейчас в городе доступен 121 км велосипедных маршрутов. На них планируется установить доступные велопарковки и не только.

В этом году Петербург ждет развитие городской велоинфраструктуры: 8 км новых веломаршрутов. Оптимизируют и информационную составляющую: создадут интерактивную карту велопарковок. Развитием городской велосреды займется специальная группа при КРТИ. Первоочередная задача – создание надежной сети велопарковок, вписанных в картину города.

Хотим создать единую сеть с разными маршрутами. И понятную, интерактивную, чтобы человек, который берет велосипед, всегда мог понимать, куда он едет, где он может остановить велосипед, где он может его оставить. Дмитрий Ваньчков , и.о. директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга"

Помочь в реализации установки велопарковок вызвались частные компании-прокатчики велосипедов и самокатов. При содействии комитета при КРТИ они планируют разработать оптимальный план по созданию надежной велоинфраструктуры

Обязательно сделать минимальные требования к дизайну. При этом не обязательно делать унифицированный код. Парковки должны быть разнообразными и красивыми. На текущий момент нужно сделать хотя бы 500 велопарковок в городе, что бы снизить острый дефицит. Сергей Лимонов, представитель компании "Электрошеринг".

В будущем Смольный планирует увеличить размер веломаршрутов Петербурга в сотни километров.

Видео: Piter.TV