Из Ленобласти в Петербург едет новогодняя ель для Дворцовой площади

Ель перевезут из Всеволожского района.

В понедельник, 7 декабря, в Петербург прибудет новогодняя ель, которая украсит Дворцовую площадь, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Из-за гигантского размера дерева транспортировка из Всеволожского района займет целый день. Отметим, что петербуржцы путем голосования выбрали живую ель для главной площади. Известно, что дерево более 30 метров в высоту и около 12 метров по ширине, а вес составляет около 8 тонн. Выбирая дерево, специалисты соблюдали некоторые требования: дерево должно было быть без изъянов, а также доступным, чтобы его можно было аккуратно спилить и перенести на погрузчик.

Выбранная ель росла возле поселка Осельки. Установку на Дворцовой площади начнут ночью, а украсят к 20 декабря.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, как в этом году украсят елку на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV