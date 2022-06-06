Из Ленобласти на Донбасс отправились автобусы с гуманитарной помощью и стройматериалами

Автопарк Енакиево увеличится на шесть автобусов марки ПАЗ.

Из Ленинградской области на Донбасс 6 июня отправились пассажирские автобусы с грузом гуманитарной помощи, а также стройматериалы и комплектующие. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Автопарк Енакиево увеличится на шесть автобусов марки ПАЗ. Вместе с автобусами отправлены 4 тонны гуманитарной помощи: продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары. Автобусы, ранее работавшие на маршрутах Ленобласти, предоставило ООО "АТП Барс 2". На смену им на дороги выйдет низкопольный транспорт большей вместимости.

Также готовим молодых учителей – они поедут в 27 школ Енакиево, где предстоит компьютеризировать школы, установить интерактивные доски, закупить учебники. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На прошлой неделе передвижной медицинский комплекс Ленобласти прибыл в Енакиево.

Видео: пресс-служба правительства 47 региона