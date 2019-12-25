Животные прошли предполетный контроль в аэропорту Пулково.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили пять сов и белку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Животные уже прошли контроль в аэропорту Пулково. Известно, что инспекторы проверили трёх ястребиных сов, двух сипух и одну белку.

Отмечается, что нарушений не выявили.



Ранее мы сообщали о том, что волонтеры достали с чердака дома в Авиагородке тигрового питона.

Фото:Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям