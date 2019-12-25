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Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили пять сов и белку
Сегодня, 15:36
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Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили пять сов и белку

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Животные прошли предполетный контроль в аэропорту Пулково.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили пять сов и белку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Животные уже прошли контроль в аэропорту Пулково. Известно, что инспекторы проверили трёх ястребиных сов, двух сипух и одну белку.

Отмечается, что нарушений не выявили. 

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры достали с чердака дома в Авиагородке тигрового питона.

Фото:Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Теги: зоопарк ленинградский, новосибирск, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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