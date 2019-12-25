Специалисты не выявили нарушений, все морепродукты допустили к дальнейшему следованию.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что два груза из Китая прибыли в Большой порт Петербурга. В их составе были мидии, осьминоги, щупальца и полоски тихоокеанского кальмара.

Отмечается, что санитарный контроль груз прошёл, поэтому специалисты допустили продукты к дальнейшему следованию.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские пляжи не прошли проверку Роспотребнадзора.

Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора, pixabay