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Из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля
Сегодня, 15:27
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IRINA_CHALKINA

Из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля

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Специалисты не выявили нарушений, все морепродукты допустили к дальнейшему следованию.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что два груза из Китая прибыли в Большой порт Петербурга. В их составе были мидии, осьминоги, щупальца и полоски тихоокеанского кальмара.

Отмечается, что санитарный контроль груз прошёл, поэтому специалисты допустили продукты к дальнейшему следованию.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские пляжи не прошли проверку Роспотребнадзора.

Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора, pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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