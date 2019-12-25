Петербургские пляжи не прошли проверку Роспотребнадзора

Специалисты выяснили, что водоемы не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Управление петербургского Роспотребнадзора с мая текущего года проводит социально-гигиенический мониторинг качества воды на 24 городских пляжах. По состоянию на 17 июня, все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Специалисты взяли 252 пробы воды, чтобы проверить санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Проверку не прошли Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера в Выборгском районе. Также Роспотребнадзор забраковал воду в Ольгинском водоеме, Колонистском пруду в Пушкине, озерах Разлив на пляжах "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора" и "Новый".

Кроме того не соответствуют нормам пляжи Финского залива: "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Детский", "Морские Дубки", "Золотой", "Дубковский", "Белые ночи", "Сестрорецкий", "Дюны". Также проверка показала плохую воду в озере Безымянное и реке Ижора.

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