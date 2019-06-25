Из Карелии в Петербург направили ребёнка с тяжелой формой коронавируса

У малыша зафиксировали поражение легких.

За последние дни восемь детей поступили в Республиканскую инфекционную больницу в Карелии, одного из них направили в Петербург с тяжелой формой коронавируса. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По словам Охлопкова, в прошлом году дети легче переносили инфекцию. Однако в этом году статистика неутешительная: число больных коронавирусом детей растет, даже зафиксировали летальные исходы. Глава Минздрава считает, что статистика связана с двумя причинами – мутация самого вируса и летний сезон.

С начала пандемии ковидом были инфицированы более пяти с половиной тысяч детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар. Михаил Охлопков, глава Минздрава республики Карелии

Охлопков призывает родителей немедленно обращаться к врачу, если кто-то в семье (или сам ребенок) заболел коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Петербурге нет случаев летального исхода в третью волну коронавируса среди детей.

Фото: Piter.tv