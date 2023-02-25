Из Ижорского пруда в Колпино спасли 14-летнюю девочку

К счастью, медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Из Ижорского пруда в Колпинском районе спасли тонущую девочку-подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Во время проведения мониторинга спасатели Поисково-спасательной службы города заметили в водоеме 14-летнюю девочку, которая тонула. Ее достали из пруда, а на берегу передали родителям. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Ранее на Верхнем Суздальском озере в Петербурге спасли за неделю пятерых несовершеннолетних. Во избежание несчастных случаев, в МЧС России напомнили, что нужно контролировать досуг детей, запрещено купаться в необорудованном месте, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, упускать из вида ребенка, нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с лодок.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу