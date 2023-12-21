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Территорию у Ижорского пруда благоустроят с учетом пожеланий жителей Колпино
Сегодня, 17:38
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Территорию у Ижорского пруда благоустроят с учетом пожеланий жителей Колпино

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У Ижорского пруда появятся дорожки, детские и спортивные площадки.

Внутриквартальную территорию у Ижорского пруда в Колпино благоустроят. Концепцию проекта обсудили с жителями. Об этом сообщил глава Петербурга в своем tg-канале.

Как отметил губернатор, территория возле Ижорского пруда — хороший пример совместной работы исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления. Раньше здесь была заброшенная зеленая зона, а теперь создается современное пространство для отдыха.

По просьбе жителей Колпино у Ижорского пруда появятся дорожки, детские и спортивные площадки. Кроме того, тут появится веломаршрут. Планируются велопарковки, игровые и смотровые площадки.

Здесь высадят 116 кленов, сосен, елей ив, каштанов, более 900 кустов сирени и спиреи. Работы по благоустройству завершат в октябре.

Ранее мы писали, что в сквере около площади Воинской Славы завершилось благоустройство.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: благоустройство, ижорский пруд, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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