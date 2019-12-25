В Ижорском пруду нашли сумку с женскими ногами

При очистке Ижорского пруда в Колпино была найдена сумка с частями тела. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился сотрудник "Экстрой". По его словам, при очистке Ижорского пруда из воды была извлечена сумка черного цвета, внутри которой находились фрагменты женских ног (время нахождения в воде до 9-13 дней).
Фрагменты ног направлены в морг на исследование. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Годом ранее водолазы подняли из Смоленки сумку с останками расчлененного пенсионера.
Фото: pxhere.com
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