Проверка показала, что с креветками и документами все в порядке.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что из Индии в Большой порт Петербурга привезли 15,5 тонны креветок. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Отмечается, что проверка креветок из Нави-Мумбаи прошла успешно. Сотрудники Россельхознадзора не зафиксировали никаких нарушений в документации.

Известно, что груз отправился в адрес компании-заказчика, зарегистрированной в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы восхитились прекрасным предгрозовым закатом.

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