Из Германии вернутся 130 петербуржцев

Рейс ожидают в 22:13.

В Петербург из Германии рейсом SU 7307 "Аэрофлота" вернутся 130 человек, сообщили в Смольном.

Петербуржцев ожидают в пятницу, 19 июня, в 22:13. Около ста человек встретят путешественников. Среди встречающих будут сотрудники Роспотребнадзора, представители исполнительных органов государственной власти, правоохранительных ведомств и спецслужб. Прибывшие направятся в закрытую часть аэропорта, там специалисты проведут осмотр, оформят документы и сделают тест на коронавирус. Багаж горожане получат после санитарной обработки, а затем в специальных автобусах, сопровождаемых ГИБДД, отправятся по домам на двухнедельный карантин.

За три месяца в Петербург прибыли 45 специальных вывозных рейсов из 15 стран.

Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу обнаружили у 5,7% петербуржцев.

Фото: pixabay