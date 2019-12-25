Регулярные рейсы продлятся до конца сентября текущего года.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в Пулково увеличат количество рейсов в Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Россия".

Рейсы из Петербурга в Геленджик будут выполняться ежедневно. Вылет из Пулково назначен на 08:35. В Геленджик пассажиры прибудут в 11:30, а обратный вылет запланирован на 12:30. Отмечается, что для рейсов выделили Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест.

Известно, что рейсы притулятся до сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в середине марта Петербург замело снегом.

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