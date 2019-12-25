  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Финского залива достали тонущего мужчину
Сегодня, 17:10
50
nadezhda_sib

Из Финского залива достали тонущего мужчину

0 0

Как мужчина оказался в воде — не сообщается.

Спасатели вытащили мужчину из Финского залива на юге города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Инцидент произошел на улице Адмирала Черокова. Сотрудники поисково-спастельной службы города извлекли из воды петербуржца. Пострадавшему оказали первую помощь, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи. 

Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели вытащили из Невы у Володарского моста женщину. 

Фото: pixabay.com 

Теги: спасатели, тонущий человек, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии