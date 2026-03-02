Из Египта в Москву бортом МЧС прибыли 84 россиянина, покинувших Израиль

Речь идет о дипломатах и членах их семей.

Самолет ГУ МЧС России забрал с египетской территории более 80 граждан России, которые решили покинуть Израиль через сухопутную границу. Соответствующими данными экстренные службы страны поделились через социальные сети. Уточняются данные о том, что речь идет о сотрудниках дипломатических ведомств и членов из семей. В списках указаны 84 человека. Вывоз соотечественников организован согласно указу президента Владимира Путина и по поручению главы ГУ МЧС России Александра Куренкова.

Спецборт МЧС вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эш-Шейх через наземные пункты пропуска. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что Израиль и вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе начали проводить военную операцию против Ирана. Под ракетные удары попали крупнейшие местные города, в том числе и столица Тегеран. В Белом доме указали , что такое нападение обосновано якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уведомил общественность о начале масштабной ответной операции. В СМИ сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны иранского руководства, а также сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным информационного ближневосточного агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и на территории Саудовской Аравии. В текущий момент региона закрывают свое воздушное пространство, а авиакомпании приостанавливают пассажирские грузовые рейсы.

Фото и видео: ГУ МЧС России