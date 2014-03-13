Из Черногории экстрадировали россиян, обвиняемых в даче взятки чиновнику

Двое граждан РФ обвиняются в даче взятки.

Черногория выдала российских граждан Алексея Ушкалова и Андрея Маркуса, которые обвиняются в даче взятки в размере более двух миллионов рублей заместителю директора департамента здравоохранения по Брянской области за посредничество в заключении государственных контрактов. В аэропорту Подгорицы злоумышленники переданы правоохранительным органами из Интерпола для доставки в Москву Соответствующей информацией с журналистами поделились официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

Известно, что в период с сентября 2021 по апрель 2023 года Маркус являлся директором регионального центра фармацевтической компании. Мужчина действовал в сговоре с ведущим региональным менеджером Ушкаловым.

Через третье лицо злоумышленники передали более 2 млн рублей должностным лицам. Денежные средства были незаконным вознаграждением за посредничество в заключении контрактов без проведения конкурсных процедур. пресс-служба МВД РФ

В апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ. Ушкалов и Маркус скрылись от следствия за пределами страны. В декабре 2023 года их объявили в международный розыск. В марте текущего года они задержаны на территории Черногории.

Полиция пресекла деятельность межрегиональной группировки кибермошенников.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России