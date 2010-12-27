Ботанический сад лишился гипсовой головы

Ее вынесли из оранжереи Субтропического маршрута.

Неизвестные ограбили Ботанический сад в Петербурге. Злоумышленники вынесли из оранжереи Субтропического маршрута гипсовую голову. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Не смотря на то, что голова ничего не стоит, для сотрудников Ботанического сада она очень дорога.

Верните голову! Она дорога нам как подарок. сотрудники Ботанического сада

Специалисты предполагают, что посетители оранжереи могли прихватить с собой голову ради злой шутки.

Ранее мы писали, что налетчики с пистолетом и баллончиком ограбили мужчину в Кудрово.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН