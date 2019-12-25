Из Балтийского моря выловили китайского окуня-мигранта

Обнаружение рыбы стало результатом не биологического процесса: это лишь последствия вмешательства человека.

Недавно финские рыбаки выловили из Балтики необычную рыбу. Как выяснилось, это был "солнечный окунь" - мигрант из Китая, который способен не только атаковать человека, но и создать угрозу для традиционных видов северного морского бассейна. Инцидент прокомментировал кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории моделирования биохимических циклов Санкт-Петербургского филиала института океанологии РАН Алексей Исаев в интервью с spb.aif.ru.

По словам Исаева, обнаружение окуня стало результатом не биологического процесса: это лишь последствия вмешательства человека − некто привёз рыбу в воды Хельсинки, она попалась на глаза учёным.

У этого инвазивного вида лишь два пути: погибнуть из-за нетипичных физико-химических условий среды либо сильно размножиться. Второй вариант возможен, если у вида нет естественных врагов, а еды очень много. В таком случае последствия могут быть плачевными для некоторых видов рыб, чего, видимо, и опасаются финские биологи. Инвазивный вид может уничтожить кормовую базу местных видов, и они исчезнут. Алексей Исаев, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории моделирования биохимических циклов Санкт-Петербургского филиала института океанологии РАН

Также специалист напомнил, что аналогичный случай в Балтийском море уже происходил 2 десятилетия назад. Тогда был обнаружен инвазивный вид арктических донных червей, которые очень хорошо себя ощущают в серверных краях.

Сложно сказать, как они повлияли на экосистему, оценить последствия возможно лет через 50–100. Но пока эксперты отмечают, что, по некоторым оценкам, черви приносят пользу. Алексей Исаев, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории моделирования биохимических циклов Санкт-Петербургского филиала института океанологии РАН

Фото: Оборонлогистика