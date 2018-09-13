Из 68 фильмов, получивших поддержку Фонда Кино, за год окупились восемь

За текущий год 68 отечественных кинокартин получили господдержку. Из них лишь восемь окупились, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
В число картин собравших больше своего бюджета попали "Т-34", "Бабушка легкого поведения 2", "Миллиард", "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж". Самым убыточным фильмом в этом году стала лента "Тайна печати дракона" со Шварцнегером и Джеки Чаном.
Ранее мы писали о статистике, согласно которой из 38 фильмов, которые получили с 2015 года от 100 млн рублей господдержки, 14 собрали в прокате меньше этой суммы.
Видео: YouTube /
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