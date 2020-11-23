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Июнь этого года стал самым солнечным месяцем в Петербурге за последние 35 лет
Сегодня, 20:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Июнь этого года стал самым солнечным месяцем в Петербурге за последние 35 лет

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При этом температурный рекорд Петербург не побил.

В этом году июнь в Петербурга установил новый метеорологический рекорд. Такой солнечной погоды город не видел уже 35 лет, рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале. 

Точное количество солнечных часов можно будет подсчитать сегодня вечером. Однако по словам Колесова, 140 часов солнце светило точно. При этом температурный рекорд Петербург не побил.

Ранее в начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов. В Москве также будет +30 градусов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погода, солнечный месяц, температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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