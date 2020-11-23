Июнь этого года стал самым солнечным месяцем в Петербурге за последние 35 лет

При этом температурный рекорд Петербург не побил.

В этом году июнь в Петербурга установил новый метеорологический рекорд. Такой солнечной погоды город не видел уже 35 лет, рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Точное количество солнечных часов можно будет подсчитать сегодня вечером. Однако по словам Колесова, 140 часов солнце светило точно. При этом температурный рекорд Петербург не побил.

Ранее в начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов. В Москве также будет +30 градусов.

Фото: Piter.tv

