Ивану и Павлу Громовым продлили арест до мая

Бывший чиновник и его брат находятся под стражей с начала декабря.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест бывшему чиновнику Ивану Громову и его брату Павлу. Они останутся под стражей до 23 мая 2022 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Накануне Павел пытался оспорить меру пресечения, однако ходатайство не было удовлетворено. Его мама предлагала миллион рублей в качестве залога.

Напомним, Иван Громов был главой Петроградского и Калининского районов, а также работал в комитете по информатизации и связи. Ему вменяется мошенничество на сумму 165 млн рублей. По версии следствия, эпизод был не один, а восемь. Громова задержали в декабре. На тот момент он руководил администрацией Калининского района.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга