Мама Павла Громова предлагала за сына миллион в качестве залога

Ранее следствие отметило, что условия жизни Громова не соответствуют его задекларированным доходам.

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять меру пресечения Павлу Громову — брату бывшего чиновника Ивана Громова. Об этом 2 февраля сообщила объединенная прресс-служба судов Петербурга.

Ранее Куйбышевский районный суд постановил заключить Громова под стражу до 6 февраля. Адвокат подсудимого считает, что мера пресечения была основана на "тенденциозных материалах следствия". Он указал, что при обыске у Громова обнаружили загранпаспорт, но не стали изымать, при этом позже следователь использовал его наличие как основание для ареста. К материалам дела приобщили документы о возможности избрания домашнего ареста.

Мама Громова предложила в качестве залога за сына миллион рублей. Она уверен, что Павел не скроется от следствия. Положительную характеристику ему дала и жена. Она отметила, что дети страдают из-за отсутствия отца.

Следствие просило арестовать фигуранта, так как его заработная плата явно не соответствует уровню жизни. Средняя зарплата брата бывшего чиновника с 2013 года в среднем составляла 40 тыс. рублей, а его супруга нигде не работала, при этом семья проживала эксклюзивных арендуемых квартирах, ездила на автомобилях премиальных марок, регулярно ездила за границу на дорогостоящие курорты.

Его брат, Иван Громов, был главой Петроградского и Калининского районов, а также работал в комитете по информатизации и связи. Ему вменяется мошенничество на сумму 165 млн рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга