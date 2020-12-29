Янковский рассказал об интимной сцене с Асмус в фильме "Текст"

Янковский отметил, что зрители должны понимать, что это просто кино.

Российский актер Иван Янковский в программе "Кино в деталях" на канале СТС рассказал о сцене секса с актрисой Кристиной Асмус в фильме "Текст", который вышел в 2019 году. Кристину Асмус за эту откровенную сцену буквально заклевали в социальных сетях. Нашлись даже те, кто потребовал лишить актрису родительских прав.

Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Иван Янковский, актёр

Янковский отметил, что зрители должны понимать, что это просто кино. Также актёр поделился, почему мало снимается в кино. Он заявил, что очень разборчив и соглашается сниматься только там, где ему интересно. Актёр может отказаться от съемок, только потому что ему не нравится название проекта.

Режиссер "Текста" рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену.

Кадр из фильма "Текст"