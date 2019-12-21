Режиссер "Текста" рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

После выхода ленты на актрису обрушилась волна критики.

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал подробности постельной сцены с Кристиной Асмус. Постановщик признался, что съемки эпизода были сложными.

В конце октября в российский прокат вышел фильм "Текст" с Александром Петровым в главной роли. В одной из сцен персонаж получает в руки телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует героиня Кристины Асмус. Из-за съемки в откровенной сцене актрисе начали поступать угрозы. Недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав и пишут жалобы в Минкульт.

Шипенко признался, что Асмус знала на что идет и заранее обговорила все со своим супругом. Режиссер добавил муж Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку понимал значимость проекта для жены.

Также Шипенко напомнил, что съемки эпизода были тяжелыми не только для Асмус, но и для актера Ивана Янковского.

Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактёры, да и я не порнорежиссёр,

— рассказал режиссёр в интервью для YouTube-шоу "Морозова хочет знать".

Видео: YouTube / В Рейтинге