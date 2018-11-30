Охлобыстин рассказал о новом сериале "Полярный"

Актер отметил, что в центре сюжета рассказ о криминальном авторитете 90-х гг.

Полярный сериал ТНТ

Иван Охлобыстин, известный широкой публике по сериалу "Интерны", рассказал о новом проекте ТНТ, сериале "Полярный".

В центре сюжета рассказ о криминальном авторитете 90-х гг. Вите Мяснике. Он уже давно отошел от грязных дел и сейчас занимается легальным бизнесом в Москве. Однако призраки прошлого заставляют героя покинуть столицу и бежать за полярный круг.

Режиссерами комедии стали Константин Статский ("Троцкий), Алексей Сидоров ("Бригада") и Михаил Старчак ("Остров"). Продюсировали проект Евгений Никишов и Валерий Федорович, работавшие над такими успешными сериалами, как "Полицейский с Рублевки", "Толя Робот" и др.

Главную роль в "Полярном" исполнил Михаил Пореченков. Преданная аудитория ТНТ еще со времен "Интернов" помнит противостояние героев Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина. И если тогда конфликт только зарождался, то в "Полярном" он разразится с новой силой.

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Видео: YouTube / Comedy Sunny