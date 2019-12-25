Антон Богданов: "Я верю, что бывают честные полицейские"

На телеканале ТНТ стартовал показ второго сезона сериала "Полярный". Одну из главных ролей сыграл Антон Богданов. Его герой, капитан полиции Сергей Нуждин – "патологически честный мент". В беседе с Piter.TV актер заявил, что искренне верит в то, что такие полицейские бывают.
Я верю, что бывают честные полицейские, талантливые врачи, сердобольные учителя, отважные космонавты. Может быть не всегда хорошо, что есть такие полицейские, как Нуждин, но не из-за его честности, а из-за робости. Робкому человеку в органах не место. Хотя во втором сезоне он будет доказывать, что его робость – это природное чувство, а дела он всегда доводит до конца, побеждает зло. И доказывает свое превосходство над более наглыми коллегами.
Антон Богданов
Первый сезон "Полярного" стал одним из главных хитов ТНТ. Сюжет рассказывает о бывшем бандите из 90-х Вите Мяснике (Михаил Пореченков), который начинает новую мирную жизнь в городке на краю России.
В новом сезоне Витя продолжает наводить свои правила в Полярном. Он заставил местного мэра стать самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и хочет сделать предложение Полине.
Однако мечты о спокойной жизни рушатся, когда в город приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна. У нее поручение – организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.
Кроме героев Пореченкова и Богданова зрители увидят на экране персонажей Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и др. Антикризисную "решалу" Раису Борисовну сыграет Мария Кравченко.
Фото: пресс-служба ТНТ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все