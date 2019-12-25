Антон Богданов: "Я верю, что бывают честные полицейские"

Актер играет "патологически честного мента", капитана полиции Сергея Нуждина в сериале "Полярный". Во втором сезоне его герой докажет свое превосходство над более наглыми коллегами.

На телеканале ТНТ стартовал показ второго сезона сериала "Полярный". Одну из главных ролей сыграл Антон Богданов. Его герой, капитан полиции Сергей Нуждин – "патологически честный мент". В беседе с Piter.TV актер заявил, что искренне верит в то, что такие полицейские бывают.

Я верю, что бывают честные полицейские, талантливые врачи, сердобольные учителя, отважные космонавты. Может быть не всегда хорошо, что есть такие полицейские, как Нуждин, но не из-за его честности, а из-за робости. Робкому человеку в органах не место. Хотя во втором сезоне он будет доказывать, что его робость – это природное чувство, а дела он всегда доводит до конца, побеждает зло. И доказывает свое превосходство над более наглыми коллегами. Антон Богданов

Первый сезон "Полярного" стал одним из главных хитов ТНТ. Сюжет рассказывает о бывшем бандите из 90-х Вите Мяснике (Михаил Пореченков), который начинает новую мирную жизнь в городке на краю России.

В новом сезоне Витя продолжает наводить свои правила в Полярном. Он заставил местного мэра стать самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и хочет сделать предложение Полине.

Однако мечты о спокойной жизни рушатся, когда в город приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна. У нее поручение – организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.

Кроме героев Пореченкова и Богданова зрители увидят на экране персонажей Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и др. Антикризисную "решалу" Раису Борисовну сыграет Мария Кравченко.

Фото: пресс-служба ТНТ