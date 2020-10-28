Петербуржцы смогут попробовать торт, вдохновленный сериалом "Полярный"

Шоколадно-ягодная новинка появилась в продаже 8 ноября.

У сериала "Полярный" появился собственный десерт. Одна из старейших кондитерских Петербурга "Север-Метрополь" запустила в продажу 13-сантиметровый торт, вдохновленный народной комедией в северных декорациях.

Торт появился в продаже 8 ноября – в день премьеры второго сезона сериала. Шоколадно-ягодная новинка вышла в лимитированной серии. Торт по народному хиту упаковывают в формате "бенто" – это мини-десерты, рассчитанные на двух человек.

Премьера сериала "Полярный" состоялась в 2019 году. Комедия стала одним из самых рейтинговых проектов ТНТ и лидером вечернего слота.

В центре сюжета бывший бандит из 90-х Витя Мясник. Он начинает новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и наводит там свои порядки.

Мясника сыграл Михаил Пореченков. Кроме него в сериале снялись Антон Богданов, Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и др.

Фото: пресс-служба ТНТ