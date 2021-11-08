Кондитерская "Север — Метрополь" приготовила в Петербурге пирожное "картошка" весом 123 кг

Длина изделия составила 70 см.

123-килограммовое пирожное "картошка" приготовила петербургская кондитерская "Север — Метрополь" в год своего 120-летия. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 17 ноября.

На изготовление "картошки" потратили 20 кг сахара и 25 кг муки. Длина изделия составила 70 см, а вес – 123,2 кг. Пирожное создавали более четырех часов. Гигантская версия "картошки" в точности повторяет "оригинал".

"Север — Метрополь" подала заявку на фиксацию рекорда в Реестр Рекордов России в номинацию "Самое большое пирожное "картошка" в России".

Ранее на Piter.TV: пирожное "Янтарная комната" создали к 20-летию восстановления шедевра.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга